Man opgepakt in Soest vanwege vermissingszaak

In Soest is een 56-jarige man opgepakt in verband met een vermissingszaak. De politie doet onderzoek in een huis in Soest, maar wil nog niets zeggen over de aard van de vermissing.

Ook is niet bekend wie er verdwenen is. Het onderzoek in de woning wordt gedaan door een forensisch team. Er staat ook een container van de forensische opsporing in de straat.