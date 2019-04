Kimberley vindt vier gedumpte kittens: 'Ze waren bijna dood'

Kimberley en haar moeder lieten gisteravond hond Fleur uit. Dezelfde ronde als altijd. Maar dit keer gedroeg Fleur zich opeens heel anders dan normaal. Uit het niets begon ze hard aan de riem te trekken. "Ik dacht: er zal wel eten in de bosjes liggen. Maar ik kreeg haar daar voor geen mogelijkheid weg, ze bleef maar snuffelen en trekken."

'Ze begonnen godzijdank te piepen'

Wat bleek: de moedergevoelens van Fleur kwamen naar boven. In de bosjes langs de weg lagen namelijk vier pasgeboren kittens. Kimberley kon het niet geloven. "Ze waren misschien net een uurtje oud. Ik heb Fleur naar binnen gebracht en mijn moeder bleef op haar knieën bij de poesjes zitten. Toen ze hen aanraakte, begonnen ze godzijdank te piepen. We dachten dat ze het niet zouden redden."

De dierenambulance kwam snel ter plaatse. "Die hebben bevestigd dat de kittens zijn gedumpt. Een wilde kat laat haar kleintjes zo niet achter. Die zou ze droog likken en altijd beschut leggen. Het is niet normaal dat iemand zoiets doet."

'Hele nacht niet van geslapen'

De kittens werden naar Dierenopvang Arduin gebracht. Daar liggen ze nog altijd in 'kritieke toestand' in de couveuse. "Ik heb er de hele nacht niet van kunnen slapen. Mijn moeder en ik zijn er erg emotioneel onder. We hopen dat ze het overleven."

Als de kittens het halen, mogen ze na tien weken geadopteerd worden.