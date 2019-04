Uitgezette vluchteling uit Bahrein klaagt Nederlandse staat aan

Volgens de advocaat is Al-Showaikh in Bahrein gemarteld, heeft hij onder druk een bekentenis moeten afleggen, heeft hij niet of nauwelijks toegang tot een advocaat, zijn de omstandigheden in zijn cel een schending van de mensenrechten en heeft hij geen eerlijk proces gehad.

Grote zorgen

Ook in de Tweede Kamer leven grote zorgen over het lot van Al-Showaikh. Maar VVD-staatssecretaris Mark Harbers liet onlangs nog weten vol te houden dat Nederland niet kon voorzien dat Al-Showaikh in Bahrein de cel wachtte. Vluchtelingenwerk en Amnesty International beschuldigen Nederland ervan Al-Showaikhs mensenrechten te hebben geschonden.