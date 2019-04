Ludiek filmpje waarschuwt toeristen: trap geen tulpen plat

Rondom de bollenvelden zijn al borden en hekken neergezet om mensen erop te wijzen de velden niet in te lopen. Maar volgens het NBTC was dat niet genoeg. De organisatie maakte in het Engels een filmpje met een knipoog. Maar de achterliggende gedachte is niet minder serieus.

Ode aan de bloem

In de video worden de bollenvelden en de tulp getoond, terwijl een diepe mannelijke stem een soort ode brengt aan de Nederlandse bloem. 'Nederlands trots, een nationale schat.' Maar aan het einde wordt de stem ernstiger: 'Een vijand loert van boven, onbedoeld vernietigend.' En dan komt een dame in beeld die een selfie neemt en vrolijk het bloemenveld in huppelt.