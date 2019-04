Het is definitief: voorlaatste speelronde eredivisie verplaatst

De KNVB verplaatste de voorlaatste speelronde van 28 april naar woensdag 15 mei, waardoor die meteen de laatste speelronde van de competitie zou worden. De KNVB schatte in dat dit geen problemen bij de gemeenten zou geven, maar wist het nog niet helemaal zeker. Nu is bekend geworden dat de burgemeesters inderdaad akkoord zijn.

De competitie eindigt nu op een woensdagavond en dat betekent dat ook dat ook de titelstrijd op een woensdagavond beslist kan worden. "Wachten tot het weekeinde was geen optie, omdat dan de play-offs in het geding zouden komen'', zegt de KNVB. "We begrijpen heel goed dat deze verplaatsing voor supporters tot problemen kan leiden. Een oplossing was nodig maar helaas konden we niet kiezen uit een optie die nergens pijn zou gaan doen. Dat neemt echter zeker niet weg dat wij dit bijzonder vervelend vinden."

Rust

De KNVB moest een aanpassing in het speelschema doen omdat clubs recht hebben op minimaal twee volledige dagen rust. Op 28 april zou Ajax eigenlijk tegen De Graafschap moeten spelen, maar twee dagen later moet Ajax in de halve finale van de Champions League het opnemen tegen Tottenham Hotspur.

De wedstrijd van Ajax tegen De Graafschap en alle andere wedstrijden van die speelronde zijn nu dus verplaatst. Daardoor eindigt de competitie niet op zondag 12 mei, maar drie dagen later. Alle duels beginnen die woensdag om 19.30 uur.

Aanvankelijk zou het speelschema van Ajax er zo uitzien: