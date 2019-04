Grote drukte op de snelwegen door het mooie weer

Volgens de ANWB is het de hele dag al drukker op de weg door het mooie weer. "We zien veel mensen uit Duitsland, recreatieverkeer en dat gemengd met woon-werkverkeer. Het voorlopige hoogtepunt van de dag was rond 15.00 uur. Toen stond er 600 kilometer file."

Dat is overigens bij lange na niet de langste file van het jaar. In januari stond er in de avondspits maar liefst 2300 kilometer file op de wegen. Dat was een nieuw record.

Ongelukken

Hier en daar zijn wat ongelukken gebeurd. De drukte verplaatst zich langzaamaan van het oosten naar het westen. Maar ook in het zuidoosten is het nog erg druk. Door een bermbrand langs de A15 bij Gorinchem staan daar files.