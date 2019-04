Verzorgingstehuizen rekenen ten onrechte kosten voor opbaren overledenen

Zo snel mogelijk nieuwe cliënt in kamer

Azora is de overkoepelende zorginstelling van Gertrudis in ’s Heerenberg, waar Brigitte's schoonvader overleed. Bestuurder Hans Metzemaekers reageert: "Wij rekenen extra kosten aan nabestaanden om onze eigen kosten te dekken. De mutatiedagenvergoeding die we vanuit de Wet Langdurige Zorg krijgen is voor ons niet voldoende om zo’n leegstaande kamer te betalen."

Ook geeft Azora aan bewust een hoger bedrag te vragen om mensen te ontmoedigen familieleden op de kamer op te laten baren. Metzemaekers: "In verzorgingstehuis Gertrudis hebben we te maken met lange wachtlijsten en willen leegstaande kamers zo snel mogelijk beschikbaar maken voor nieuwe cliënten. Daarnaast merken we dat andere bewoners het niet altijd prettig vinden als er een overledene in hun buurt opgebaard ligt."

Andere instellingen in de regio waar Azora actief is, doen dit niet