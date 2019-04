'Terreurdreiger' Rotterdam wilde juist terroristen opsporen en krijgt geen straf

De 22-jarige man die werd verdacht van de terreurdreiging in de Rotterdamse Maassilo, is geen verdachte meer en wordt dus niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten. Door de vermeende dreiging werd in 2017 een concert van de Amerikaanse band Allah-Las afgelast.

De politie annuleerde het concert op 23 augustus 2017 na een tip van de Spaanse collega's. Nog diezelfde nacht werd een verdachte, Jimmy F., door een antiterreureenheid van zijn bed gelicht in zijn woning in Zevenbergen. F. zou een zeer dreigend bericht via sociale media hadden verspreid. Terroristen ontmaskeren Volgens advocaat Karianne Bal heeft F. altijd goede bedoelingen gehad, zei ze eerder tegen RTL Nieuws. Hij zou juist terroristen willen ontmaskeren via internet. Het Openbaar Ministerie komt nu tot dezelfde conclusie. Om de terroristen op te sporen deed F. zich zelf voor als terrorist. F. heeft drie weken in voorarrest gezeten. Na zijn vrijlating is hij begeleid door de reclassering.