Nederlandse klok komt ongeschonden uit brand Notre-Dame

Klokkengieterij Eijsbouts uit het Brabantse Asten heeft vandaag 'in de context van het enorme drama, het best denkbare nieuws' ontvangen. De Mariaklok die in 2012 in het dorp werd gegoten, heeft de brand in de Notre-Dame ongeschonden doorstaan.

Dat laat adjunct-directeur Joep van Brussel weten. "De klok zal vanaf nu niet alleen maar symbool zijn van het 850-jarig jubileum van de Notre-Dame, maar ook het tragische moment wat enkele jaren later volgde. De klok is een blijvende markering door haar voortbestaan." Goed nieuws De enorme klok werd in het Brabantse Asten gemaakt en hangt sinds 2013 in de Notre-Dame. Hij weegt 6000 kilo en heeft een diameter van 1,70 meter. Toen de brand maandag in de beroemde kathedraal uitbrak, hield de klokkengieterij zijn adem in. Drie dagen geleden waren er al signalen dat de klok de vuurzee goed had doorstaan. Vanmorgen kreeg de gieterij definitief het goede nieuws te horen. De brand in de Notra-Dam brak maandag uit en verwoestte een groot deel van de beroemde kathedraal. Het vuur lijkt te zijn veroorzaakt door een ongeluk. Volgens aanklager Remy Heitz zijn er geen aanwijzingen dat er opzet in het spel was. Vijftig mensen zijn bezig met het onderzoek naar de oorzaak van de brand. Dicht Volgens bisschop Patrick Chauvet, rector van de Notre-Dame, zal de kerk zo'n vijf à zes jaar dicht zijn voor publiek, zei hij tijdens een bijeenkomst met winkeliers uit de buurt.