Oproep vogelbond: red pasgeboren vogeltjes, geef ze water

De vogelbond in Friesland doet een dringende oproep aan boeren en mensen met een tuin: zorg dat er voldoende water is. "Door de droogte in de velden zijn er geen insecten, waardoor kuikens nog voor ze twee dagen oud zijn, sterven van de honger."

Dat schrijft de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) op haar website. De bond krijgt meldingen binnen over 'dode, verhongerde kuikens'. "De kievitskuikens komen in deze tijd massaal uit hun ei. Ze gaan meteen op zoek naar insecten, maar vinden niets." Dode kievitskuikens in St. Johannesga © BSVW / Hendrik van Stralen Geen wormen en insecten Volgens de BFVW komt dat door de droogte. Ook volwassen weidevogels hebben het moeilijk. "Door de droogte zijn de regenwormen diep in de bodem weggekropen. De bodem is bovendien uitgedroogd en hard, waardoor de grutto er met zijn gevoelige snavel niet in kan prikken." En zwaluwen, die hun nest normaal gesproken 'metselen' met vochtige modder, vinden volgens de bond nu alleen droge tuingrond. Regenplas De BFVW roept boeren dan ook op om water op hun land te pompen, greppels vol te laten lopen en het waterpeil in de sloten te verhogen. "Dat trekt insecten aan en de bodem wordt bovendien weer vochtig, waardoor de regenwormen weer binnen bereik van de volwassen vogels komen." Ook mensen met een tuin kunnen helpen: "Zorg dat er in een hoek van de tuin een 'regenplas' op de aarde ligt. Dit trekt ook insecten aan, die de vogels gebruiken om hun jongen te voeren." Lees ook: Natuur bezwijkt, dieren onder druk: 'We moeten nu iets doen'