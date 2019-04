20.000 bezoekers zien 'steengoede Jezus' tijdens The Passion in Dordrecht

Zo'n 20.000 mensen hebben gisteren in Dordrecht The Passion bezocht. Op Twitter was er veel lof voor Edwin Jonker, die de rol van Jezus vertolkte. "Zijn stem, zijn tranen, zijn emotie... Mag hij volgend jaar weer?"

De moderne vertelling van de laatste uren van Jezus werd gisteren voor de negende keer uitgevoerd, dit jaar met Edwin Jonker dus als Jezus, Edsilia Rombley als Maria en Lucas Hamming in de rol van Judas. Op twitter regent het complimenten voor de zangers en acteurs: Martijn Krabbé was de verteller op televisie (NPO 1) en Wouter van der Goes gaf op NPO Radio 2 tekst en uitleg bij het spektakel aan blinden, slechtzienden en overige luisteraars. Eenzaamheid Het publiek stond langs de kades en op een speciaal ponton in de haven van het Maartensgat. Tot kort voor het begin van The Passion kwamen volgens een gemeentewoordvoerder nog busladingen met publiek aan in de Dordtse binnenstad. Rode draad van de voorstelling was dit keer het thema eenzaamheid. In tien Dordtse verzorgingshuizen kregen bewoners gasten op bezoek met wie ze samen de tv-uitzending keken. Lees ook: Hoeveel weegt het kruis en waarom Dordrecht? Dit moet je weten van The Passion Drone Het evenement verliep zonder wanklank, wel hield de politie een 29-jarige Dordtenaar aan omdat hij een drone liet vliegen rond de Oude Kerk en boven de mensenmassa. Volgens de politie kan hij een boete verwachten van enkele honderden euro's. Het onderzoek is overgedragen aan de luchtvaartpolitie.