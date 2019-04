Dierenactivisten die Eftelingshow verstoorden, doen aangifte van mishandeling

Dat bevestigt Peter Janssen, een van de activisten die namens de groep het woord voert, aan RTL Nieuws na berichtgeving van het Brabants Dagblad. De twee vrouwen hebben aangifte gedaan in hun woonplaatsen Wageningen en Den Haag.

Brandend dekentje

Twee mannen en twee vrouwen liepen zondag tijdens de kindershow Raveleijn de zogenoemde arena in en hielden protestborden in de lucht. Op de borden was te lezen: 'Efteling toont geen respect voor paarden'. Zij vinden het dierenmishandeling dat de paarden galopperen met een brandend dekentje.