Onderzoekers vinden vloeibaar bloed in 42.000 jaar oud veulen

Maar de mooiste ontdekking bij de autopsie was: vloeibaar bloed en urine in het veulen. Volgens Grigoriev is dat slechts een keer eerder voorgekomen dat vloeibaar bloed werd gevonden in een dier uit het pleistoceen. Dat was in het bevroren karkas van een volwassen mammoet dat in 2013 in Rusland werd gevonden.

Poeder

Normaal gesproken stolt het bloed of wordt het poeder, zelfs als het karkas nog zo goed geconserveerd lijkt te zijn, weet Grigoriev. "Dit komt doordat vocht en andere biologische vloeistoffen in duizenden jaren geleidelijk verdampen."

Het bloed en de urine zijn aan Zuid-Koreaanse onderzoekers overgedragen die willen proberen een kloon van het veulen te maken. Hoe groot de kans is dat dit daadwerkelijk lukt, is niet in te schatten. Het veulen zelf zal in Japan tentoon worden gesteld, als onderdeel van een mammoet-expositie.