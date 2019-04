Elektrische fietsen niet zonder gevaar: accu's spontaan in brand

Hij komt de gekste dingen tegen. "Zo heb ik een elektrische fiets gezien die was opgehangen in een trapgat. De woning zat erboven. Als de accu dan in brand vliegt, brandt de hele woning af. Ik zie ook accu's die worden opgeladen in de badkamer, of op een keukenblad. Mensen denken dat je een accu in ieder stopcontact kunt steken, maar ze weten vaak niet hoe gevaarlijk dat kan zijn."

Vele incidenten

De incidenten zijn inmiddels talrijk. Ruim twee weken geleden ging in Delft een elektrische fiets spontaan in een winkel roken. Drie mensen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht omdat er mogelijk gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen. In Tilburg werd op 1 april een woonblok voor een nacht ontruimd na een brand door een accu.