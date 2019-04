KNVB verplaatst speelronde eredivisie vanwege halve finale Ajax in Champions League

De KNVB heeft uitleg over de beslissing op de website geplaatst:

Zijn de clubs het allemaal eens met deze wijzigingen?

"We lopen tegen een probleem aan waarbij de makkelijke oplossing niet bestaat. De opties met de minste consequenties zijn de afgelopen weken uitgewerkt en intensief besproken met (direct) betrokken clubs en partijen, maar waren om diverse redenen voor partijen niet in te vullen. Aan de opties die nu overblijven kleven meer nadelen. We zijn ons er daarom van bewust dat het onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen, maar er moet een knoop doorgehakt worden."

Zijn deze data nu helemaal definitief?

"Met alle clubs is nu dit besluit besproken, maar zij moeten dit uiteraard nog overleggen met de gemeentes en politie. We hebben vooraf alle belangen meegewogen dus denken dat het zo haalbaar is."

Is de KNVB tevreden met de uiteindelijke beslissing?

"Van volle tevredenheid kan geen sprake zijn, want dit is uiteindelijk voor geen van de betrokkenen prettig. Wat wel erg prettig is, is de reden waarom dit nodig was: de halve finaleplaats van Ajax in de Champions League. Niet alleen Ajax, maar het hele Nederlandse voetbal profiteert hiervan. In deze heeft de KNVB zijn rol gepakt als organisator van de competitie, het belang van de clubs zoveel als mogelijk dienend én in overleg met de betrokken clubs."