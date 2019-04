Minister: meer onderzoek naar burnpits na ruim 270 meldingen

Vooralsnog is niet vastgesteld dat de ruim 270 militairen die zich hebben gemeld bij de ministier ook echt ziek zijn geworden door de brandende afvalkuilen.

Tijdens militaire missies in onder meer Irak en Afghanistan werden vuil, medicijnresten en ander afval tijdelijk verbrand in kuilen in de open lucht, zogenoemde burnpits. Door de giftige gassen die daarbij vrijkwamen, zouden de militairen ziek zijn geworden.

Nog onvoldoende duidelijk

Volgens minister Bijleveld is 'nog onvoldoende duidelijkheid over de mogelijke relatie tussen gezondheidsklachten en de uitstoot van burnpits' en daarom wil de minister meer onderzoek. Hoeveel tijd het onderzoek in beslag gaat nemen, is nog onduidelijk.