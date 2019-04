Druk paasweekend voor de boeg: miljoen buitenlandse toeristen verwacht

Drukte op Schiphol

Ook op Schiphol wordt het druk. Naar verwachting reizen er komende meivakantie 5,4 miljoen passagiers via Schiphol. Vanaf morgn is het extra druk op de luchthaven en dat duurt tot en met 13 mei. Vorig jaar zag Schiphol in dezelfde periode 5,2 miljoen mensen voorbij komen.

Reizigers wordt geadviseerd zich voorafgaand aan hun reis goed te informeren over hun vlucht. Volgens de zegsman zijn er zoals gebruikelijk maatregelen getroffen om de drukte in goede banen te leiden. De meeste mensen weten inmiddels dat het druk is en houden daar rekening mee, weet hij.

'Kom niet te vroeg'

"Zorg dat je goed bent voorbereid. Wees op tijd, maar niet te vroeg'', aldus de woordvoerder. Voor vluchten binnen Europa geldt dat mensen er twee uur van tevoren moeten zijn en voor buiten Europa staat drie uur. "Eerder heeft geen zin, want dan zijn de incheckbalies nog niet open.''

Wie naar een land vliegt dat buiten het Schengengebied ligt, hoeft niet langer zijn vloeistoffen uit de handbagage te halen. Door de inzet van CT-scanners is dit niet meer nodig.