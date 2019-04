Syriëgangers kampten voor vertrek vaak met (psychische) problemen

Verward of ideologisch gedreven?

Kijkend naar de oververtegenwoordiging van psychische problemen onder Syriëgangers, helpt dit de discussie over de kwestie of een aanslagpleger 'ideologisch gedreven', of 'verward' is.

Het suggereert een onderscheid dat er helemaal niet hoeft te zijn", aldus Anton Weenink, auteur van het rapport en onderzoeker bij de DLIO.

Schizofreen

Ook laten politiebronnen zien dat 28 procent van de Syriëgangers tussen de 20 en 39 jaar te kampen hebben met geestelijke gezondheidsproblemen, zoals schizofrenie of depressie. Bij deze leeftijdscategorie is bij 8 procent sprake van psychische stoornissen.

Het onderzoek ondergraaft volgens de onderzoekers het onder een aantal terrorismedeskundigen bestaande idee dat jihadisten vaak een 'normale' achtergrond hebben en in sommige gevallen zelfs maatschappelijk succesvoller zijn dan gemiddeld.