Bijna uitverkocht Ziggo Dome voor Michelle Obama: 'Ik ben groot fan'

Bijzonder geliefd

Michelle Obama’s autobiografie Becoming werd in november vorig jaar uitgegeven en werd meteen een bestseller. Vijftien dagen na de publicatie was het al het bestverkochte boek van 2018 in de VS. Het boek is al minstens 10 miljoen keer over de toonbank gegaan.

Volgens RTL Nieuws-correspondent Michiel Klaassen geeft het aan hoe populair Michelle Obama nog steeds is. "Velen zien haar als een rolmodel. In december werd ze nog verkozen tot meest bewonderde Amerikaanse vrouw, nadat Hillary Clinton dat zeventien jaar lang was."

Klaassen herinnert zich enkele momenten die typerend zijn geweest voor Michelle Obama. Op de Democratische partijconventie in 2016 kreeg ze bijvoorbeeld veel bijval toen ze over Trump zei: 'When they go low, we go high.'

Ook oogstte ze lof bij veel Amerikanen toen ze een opmerking maakte over haar voorouders die slaven waren. "Toen zei ze dat ze in het Witte Huis woonde, wat ook door slaven is gebouwd. Dat ze dat erkende, was voor veel mensen belangrijk", zegt Klaassen.