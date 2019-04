Dierenactivisten die Eftelingshow verstoorden, krijgen 100 uur taakstraf

Twee mannen en twee vrouwen liepen gisteren tijdens de kindershow Raveleijn de zogenoemde arena in en hielden protestborden in de lucht. Op de borden was te lezen: 'Efteling toont geen respect voor paarden'. De protesten kwamen nadat de show in opspraak was gekomen.

Paard met brandende deken

In de show wordt al sinds 2013 een stunt uitgevoerd waarbij een paard met een brandende deken op zijn rug door de arena galoppeert. De Partij voor de Dieren sprak er schande van, maar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit constateerde binnen een dag dat de Efteling zich aan alle regels houdt.