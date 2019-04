PSV wint in eigen huis met horten en stoten van De Graafschap

Daarmee lukte het De Graafschap niet een nieuwe sleutelrol te spelen in de kampioenstrijd. In 2016 speelde Ajax op de laatste speeldag gelijk in Doetinchem met 1-1 waardoor PSV op het laatste moment kampioen werd.

Stunt

In de eerste helft leek er nog een stunt voor de Superboeren uit Doetinchem in te zitten. Ondanks een overvloed aan kansen voor PSV scoorde De Graafschap via een kopbal van Delano Burgzorg. De aanvaller kopte van dichtbij eenvoudig binnen en ging met een voorsprong de rust in.