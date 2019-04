Ontploffing in trein Nijmegen: één persoon overleden

In een trein bij het station in Nijmegen is een ontploffing geweest. Daarbij is één persoon aan zijn verwondingen overleden. De trein stond stil op het rangeerterrein.

Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, laat de politie weten. Er zijn geen andere slachtoffers, de trein waarin het gebeurde was verder leeg. Vermoedelijk geen misdrijf De eerste onderzoeksbevindingen van de politie wijzen daarnaast niet op een misdrijf of betrokkenheid van andere personen bij de ontploffing.