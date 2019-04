Uurtje parkeren in centrum Amsterdam kost vanaf vandaag 7,50 euro

Amsterdam is niet de enige stad in Nederland die de parkeertarieven verhoogd. Zo ging het parkeren in het centrum van Utrecht in januari van 4,70 euro naar 5,20 euro per uur en in Den Haag van 3,50 euro naar 4,50 euro.

Overal duurder

Detailhandel Nederland concludeerde vorig jaar na een onderzoek dat de tarieven in de afgelopen vijf jaar in vier van de vijf gemeenten duurder zijn geworden.