22-jarige Nederlandse overleden bij ongeluk op Autobahn

Volgens de Duitse politie was de Nederlandse net na 06.00 uur vanmorgen op de snelweg uit de auto gestapt. Een andere automobilist kon de vrouw vervolgens niet meer ontwijken. De vrouw was op slag dood.

De andere automobilist was in shock en heeft slachtofferhulp gekregen. Waarom de vrouw plotseling op de snelweg stond, is onduidelijk. De 35-jarige man die bij de vrouw in de auto zat, wordt ondervraagd.