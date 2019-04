Opmars alcoholvrij bier gaat door, zelfs studentenverenigingen overstag

De verkoop van alcoholvrij bier is het afgelopen jaar harder gestegen dan in de jaren ervoor. In 2018 steeg de verkoop met bijna 33 procent, in 2017 met 25 procent.

Cees-Jan Adema van de Nederlandse Brouwers vertelt RTL Nieuws dat alcoholvrij een serieus deel van de totale bierplas aan het worden is. Volgens hem zien veel mensen het niet alleen meer als een alternatief voor bier mét alcohol, maar ook voor frisdrank. "Alcoholvrij bier zit ook lager in calorieën." 63,8 miljoen liter In totaal steeg het aantal liters alcoholvrij bier dat in Nederland werd gedronken tussen 2010 en 2018 van 12,5 miljoen naar 63,8 miljoen. De sprong van 2017 naar 2018 was daarbij het grootst, met een stijging van ruim 15 miljoen liter. © RTL Nieuws Inmiddels is in Nederland één op de twintig gedronken biertjes alcoholvrij. Dat gaat ten koste van andere soorten drank, zegt Adema. "Bier in z'n algemeenheid zit al jaren in de lift. Dat gaat ten koste van sterke drank, vanuit bewustere keuzes." Volgens hem heeft wijn het ook wat moeilijker. Drinkcultuur is veranderd Onderzoeker Alex Baverstock van Ipsos vertelde RTL Z eerder dit jaar dat de drinkcultuur is veranderd. "Verantwoordelijkheid, gezondheidsaspecten, het zorgt ervoor dat mensen kiezen om niet te drinken." Lees ook: Proost: dit voorjaar ook alcoholvrije Leffe Blond De alcoholvrije trend is zelfs doorgedrongen bij studentenverenigingen. Het Maastrichtse Tragos heeft het sinds een maand op de tap, het Utrechtsch Studenten Corps biedt ook 0,0-bier aan en SSR Leiden verkoopt flesjes alcoholvrij bier.