Dennis had kanker, herstelde, maar heeft moeite leven op de rit te krijgen

Nicolette Goedbloed, manager van het Centrum voor Kwaliteit van Leven van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, heeft dit soort verhalen vaker gehoord. Het centrum is juist opgericht om patiënten te begeleiden in het oppakken van hun leven na de ziekte omdat ze worstelen met mentale en fysieke klachten door ziekte of de behandeling ervan.

Huiverig

Ze ziet dat het voor oud-patiënten bijvoorbeeld moeilijk kan zijn terug te keren naar werk. Volgens haar zijn sommige werkgevers huiverig om een medewerker weer te laten werken. "Is hij niet te moe? Is hij wel volledig hersteld? En soms laten werkgevers oud-patiënten juist te snel terugkeren, terwijl ze dat nog niet aankunnen. Dan is aan de buitenkant niet te zien dat mensen nog steeds herstellende zijn."