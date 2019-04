124 pluimveehouders naar rechter om fipronilschandaal

In kippenstallen van de bedrijven werd in 2017, naar eigen zeggen zonder dat ze dat wisten, het verboden middel fipronil gebruikt bij de bestrijding van bloedluis. Dat gebeurde door het bedrijf Chickfriend, dat het gif illegaal in het bestrijdingsmiddel had gestopt. De fipronil werd vervolgens door de NVWA aangetroffen in eieren van de kippen.

808 stallen besmet

Tijdens de affaire werden 808 stallen op 363 pluimveebedrijven besmet verklaard. Een deel van die stallen is ruim 1,5 jaar later nog altijd niet volledig in gebruik.

Uit nieuwe cijfers van de NVWA blijkt dat 22 stallen op 15 bedrijven inmiddels gedeeltelijk vrij zijn, wat betekent dat de eieren wel mogen worden verkocht, maar er nog mest- of vleesmonsters worden genomen om vast te stellen of het middel volledig uit de stallen is verdwenen. 13 stallen op 6 bedrijven zijn nog altijd volledig geblokkeerd. Dat kan volgens de NVWA zijn omdat ze nog steeds niet zijn schoongemaakt, ze formeel gesloten zijn of om andere redenen.