Zo reageren bedrijven op te jonge koeriers die 's avonds laat werken

NY Pizza Nederland:

"15-jarigen werken sinds jaar en dag in de horeca. En wij leggen geen druk op snelheid. Wij vinden op een e-bike maaltijden bezorgen fysiek niet zwaar.

Bij ons is er geen sprake van tijdsdruk. De tassen zorgen ervoor dat de pizza warm blijft. We moeten de pizza snel maken, de snelheidswinst behalen we in de keuken. We willen graag binnen een half uur bezorgen. Als het in de winkel en keuken goed gaat, dan is er geen druk bij de koerier. Die paar minuten sneller fietsen maakt niet de winst.

Wij vinden maaltijden bezorgen lichte arbeid. Wij hebben geen belang bij snelheid op de fiets.

Na 19.00 uur werken mag niet. Het zijn mijn winkels niet, het zijn franchisers. Ik weet niet precies wat zij doen. Het personeelsbeleid valt onder de franchisers, daar gaan wij niet over. Maar de wet is de wet. Dat is helder. Het mag niet. Ik zal er bij de franchisers aandacht aan geven dat dat niet mag gebeuren."