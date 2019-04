Verboden arbeid: jonge maaltijdbezorgers te laat aan het werk

Na 19.00 uur werken in strijd met de wet

15-jarigen mogen na 19 uur ’s avonds niet werken. Dat is in strijd met de Arbeidstijdenwet. Maar uit steekproeven van RTL Nieuws, in het midden van het land, blijkt dat het inzetten van deze jongeren na dat tijdstip veelvuldig gebeurt. Bij eettenten in Amersfoort, Utrecht, Bussum en Hilversum worden deze jongeren gewoon ingezet. In sommige gevallen tot 22 uur ’s avonds.

De Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, bevestigt de trend: "Er worden steeds meer maaltijden bezorgd, ook door steeds jongere werknemers." Inspecteur-generaal Marc Kuipers: "We gaan intensiever controleren." Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) laat weten dat zij na dat extra toezicht van de Inspectie besluit of meer maatregelen nodig zijn.

Kuipers roept ook ouders op na te denken over hun verantwoordelijkheid: "Ik maak me zorgen over al die jongeren. Het is een keuze of je je kind zo aan het verkeer laat deelnemen, onder deze omstandigheden. Terwijl ze niet alle risico’s en gevaren kunnen overzien."