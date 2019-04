Broers sloegen Tsjechische ober in elkaar: mogelijk 18 jaar cel

Armin N. schreef vanuit zijn cel een excuusbrief aan het slachtoffer en Nederland. Hij schreef onder meer: "Door middel van dit bericht wil ik mijn spijt betuigen voor het incident en persoonlijk mijn excuses aanbieden voor het voorval en de schaamte die het heeft gebracht aan Nederland en de mensen thuis."

Niet op uit

"Het is erg spijtig dat wat bedoeld was een gezellig vrijgezellenfeest te worden, zo uit de hand heeft kunnen lopen", schreef N. verder. "Ik denk dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat niemand van ons er op uit was in zo een vechtpartij te belanden in een vreemd land."

Hij besloot zijn brief als volgt: "Ik zou willen dat ik de tijd terug kon draaien, maar helaas gaat dat niet. Dus ik ga het beste maken van mijn situatie tot het uiterste van mijn kunnen. Mijn enige prioriteit is om het slachtoffer te steunen zodat hij volledig kan herstellen. Ik ben dus ook van plan de familie van het slachtoffer financieel te steunen."

De broers worden verdacht van poging tot moord omdat de vechtpartij volgens deskundigen fatale gevolgen had kunnen hebben voor Miroslav.

Correspondent Jeroen Akkermans is bij de rechtszaak. Volg het hier: