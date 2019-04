'Nazorg kanker schiet ernstig tekort'

Eén op de zes patiënten geeft in het onderzoek aan geen plezier meer te hebben in seks, terwijl dit bij de rest van de bevolking slechts voor één op de honderd geldt.

Financiële problemen

De steeds groter wordende patiëntengroep ervaart niet alleen lichamelijke klachten, maar komt ook maatschappelijk in de problemen.

Zo krijgt een derde van alle patiënten bijvoorbeeld geen hypotheek. Mensen die kanker overleefden komen bijna twee keer zo vaak financieel in de problemen, vergeleken met de rest van de bevolking. "Vooral voor jonge mensen van dertig à veertig jaar is het rampzalig. Dat geldt ook voor mensen die in hun proeftijd zitten of ZZP’er zijn", zegt Huijgens in de krant.