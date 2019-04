Enorme ravage na plofkraak Doetinchem: 'Explosie overal gehoord'

Aan de Houtsmastraat in Doetinchem is gisteravond een plofkraak gepleegd. Hierdoor is een klein gebouw ingestort en staat een transformatiehuisje in brand. De ravage is enorm.

Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Pinautomaat opgeblazen Meerdere mensen laten via sociale media weten een 'enorme explosie' te hebben gehoord. "Heel Doetinchem hoorde dit", schrijft Desiree op Twitter. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het gaat in ieder geval om een pinautomaat van ABN Amro die vanavond werd opgeblazen. De politie is op zoek naar camerabeelden en getuigen.