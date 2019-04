Winnaar World Press Photo: huilend meisje aan de grens

De Nederlandse fotograaf Jasper Doest won twee keer een tweede prijs, in de categorie Nature Singles voor zijn foto Flamingo Socks en in de categorie Nature Stories met Meet Bob.

78801 foto's

Dit jaar werden er in totaal 78.801 foto’s ingezonden, door 4738 fotografen uit 128 landen. Vanaf zaterdag zijn de winnende persbeelden te zien in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daarna reist de tentoonstelling de wereld rond en worden er in 100 steden en 45 landen vier miljoen bezoekers verwacht.