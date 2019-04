Tweede Kamer wil weer visumplicht voor Albanezen

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Blok in Brussel gaat aandringen om de visumplicht voor Albanezen weer in te voeren. Volgens Kamerleden is er een flinke toename van het aantal criminele activiteiten die door de Albanese maffia worden uitgevoerd in Nederland.

De visumplicht voor Albanezen werd in 2010 afgeschaft. Het aantal illegale Albanezen die in Nederland verblijven steeg sindsdien, samen met het aantal Albanezen die in de zware criminaliteit belanden. 'Misbruik van visumvrij reizen' "Deze criminele organisaties maken misbruik van de mogelijkheid om visumvrij door Europa te reizen en daarmee hun smokkelnetwerk verder uit te breiden", schrijft CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg van het CDA. Ook VVD, SP en de ChristenUnie zijn voor een herinvoering. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zei in een debat woensdagavond dat er onvoldoende steun is onder de Europese lidstaten voor een dergelijke stap. Daarnaast voldoet Albanië nog steeds aan de voorwaarden die eerder werden gesteld voor het schrappen van de visumplicht, zei de minister. Hij noemt het verzoek dan ook 'kansloos'. Van Toorenburg wees er ook op dat de Amsterdamse politie en Justitie in 2017 al opriepen tot herinvoering van de visumplicht. Lees ook 'Voer visumplicht in tegen opmars criminele Albanezen'