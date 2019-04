Brand op plezierjachten Dordrecht, twee mensen gewond

In de haven aan de Botermarkt in Dordrecht stonden vanmiddag twee plezierjachten in brand. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

De hulpdiensten rukten massaal uit voor de brand. De politie adviseerde omwonenden om niet te gaan kijken in de haven, om de hulpdiensten de ruimte te geven. Brandwonden De twee gewonden hebben brandwonden opgelopen. Ze worden voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond aan boord van een plezierjacht en is daarna overgeslagen op een ander jacht, laat de veiligheidsregio weten. Er is veel rookontwikkeling in de haven: