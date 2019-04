Waarom laten we ons zo makkelijk verleiden met al die abonnementen?

We kunnen toch gewoon nee zeggen?

We worden eenvoudig verleid door reclames, vindt voorlichtingsinstituut Nibud. "Een abonnement klinkt vaak aantrekkelijk", zegt een woordvoerder. "En, als je eenmaal iets wil, dan wil je het nu. Met een lening kan je iets direct aanschaffen voor weinig geld. Een fiets kan je dan voor 15 euro kopen, lijkt het. In werkelijkheid betaal je iedere maand 15 euro. Daarom zijn jongeren ook vaak zo gevoelig voor abonnementen. Die hebben weinig spaargeld, maar wel genoeg voor een maandelijkse lening."

Is het typisch Nederland?

Cijfers daarover heeft het Nibud niet. Maar volgens Renée Lamboo zit er wel een kern van waarheid in. De reden? Korting. "We houden van korting. Je krijgt altijd te horen dat het voordelig is om een abonnement te nemen. Daar vallen we voor."

En naast korting houden we ook van gemak. Zo had de man van Lamboo eens een scheermesjesabonnement afgesloten. "Terwijl de winkel een paar honderd meter verderop was", zegt ze. Haar argument 'doe normaal, dit slaat nergens op', haalde niks uit. Haar man nam het toch. Een paar maanden later zegde hij het abonnement weer op. "Wel na enige druk van mij."