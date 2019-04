Verliefd, getrouwd en getreiterd in Rusland, helden in Nederland

Relatie

Pavel en Evgenii zijn lange tijd samen. Ze leerden elkaar kennen via internet en spraken voor het eerst af in september 2011. Het klikte meteen. Ze hadden van alles te bespreken, vooral door hun gedeelde interesse in de gezondheidszorg. We passen perfect bij elkaar, vertelt Evgenii. "We hebben veel gemeenschappelijke interesses, zitten in dezelfde leeftijdsfase, studeerden aan dezelfde universiteit."

Het leven in Rusland is voor een homoseksuele man of vrouw niet altijd gemakkelijk, weten Evgenii en Pavel. In 2013 tekende president Poetin een wet waarin 'propaganda van niet-traditionele seksuele relaties werd verboden'.

Evgenii en Pavel leefden voor de buitenwereld als broers. Met hun familie hadden ze het nooit over hun geaardheid of over hun relatie. Een soort 'don't ask, don't tell', ook al zagen hun ouders dat de twee samenwoonden. Maar afgezien daarvan hadden Pavel en Evgenii hun leven op orde. Hoge opleiding, ruim appartement, lieve vrienden. Een huwelijk was voor hen een logische nieuwe stap in hun relatie. "We houden van elkaar", zegt Pavel. "Trouwen hoort daar voor ons bij."

Hulp van overheid

En, hoe gek het ook klinkt, de Russische wet staat het huwelijk niet in de weg. "Er staat nergens dat twee mannen of vrouwen niet met elkaar kunnen trouwen", zegt Pavel. "We wisten natuurlijk dat het homohuwelijk niet in Rusland gesloten kan worden, maar een buitenlands huwelijk kan wel in Rusland worden erkend. Ik had zelfs nog een mail gestuurd naar de Russische overheid over hoe ik een buitenlands huwelijk moest regelen, zonder erbij te vertellen dat ik met een man wilde trouwen. Ik kreeg uitgebreid antwoord terug."