Nederlanders hebben veel meer abonnementen dan ze denken

Omdat het aantal aanbieders van abonnementen toeneemt, wilde het Nibud weten hoe huishoudens ermee omgaan. Hun conclusie: we zijn er 'vrij laks' in. Volgens de stichting onderschat 91 procent van de Nederlandse huishoudens het aantal abonnementen. De helft van de huishoudens heeft geen idee hoeveel geld ze ermee kwijt zijn per maand.

Makkelijk afsluiten

Nederlanders sluiten makkelijk nieuwe abonnementen af. Voorwaarden worden niet altijd gelezen, contracten worden vaak niet teruggevonden en 30 procent zit langer aan een abonnement vast dan de bedoeling is.