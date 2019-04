Politie heeft handen vol aan supporters Juventus: messen en stokken op zak

Vanavond neemt Ajax het in de kwartfinale van de Champions League op tegen Juventus. De wedstrijd begint om 21:00 uur in Amsterdam. De politie beschouwt de wedstrijd als een 'risicowedstrijd', waardoor er extra veiligheidsmaatregelen gelden. Zo is er sinds gisteravond al extra politie op de been en agenten mogen preventief fouilleren.

Illegale zaken

De groep die rond vijf uur vanmiddag werd aangehouden, hield zich al langere tijd op bij de ArenA. "Op een gegeven moment werden illegale zaken gezien die in de groep op de grond waren gegooid", schrijft de politie. "Hierop is door leden van de Mobiele Eenheid, ondersteund door leden van de aanhoudingseenheid, de groep ingesloten nabij het trainingsveld."