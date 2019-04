Tientallen supporters Juventus met wapens op zak aangehouden in de metro

Vanavond neemt Ajax het in de kwartfinale van de Champions League op tegen Juventus. De wedstrijd begint om 21:00 uur in Amsterdam. De politie beschouwt de wedstrijd als een 'risicowedstrijd', waardoor er extra veiligheidsmaatregelen gelden. Zo is er sinds gisteravond al extra politie op de been en agenten mogen preventief fouilleren.