Moeder van Howick en Lili mag terugkeren naar Nederland

Volgens advocaat Patricia Scholtes zal de moeder van Howick en Lili zo spoedig mogelijk naar Nederland terugkeren. Armina woont sinds de zomer van 2017 in Armenië. Ze heeft haar kinderen al die tijd niet meer gezien.

"Ik reken er op dat Armina deze maand of begin volgende maand naar Nederland mag komen", zegt advocaat Scholtes tegen RTL Nieuws.

Toch blijven

Begin september kregen kinderen Howick (12) en Lili (11) op het allerlaatste moment te horen dat ze toch in Nederland mochten blijven. Staatssecretaris Mark Harbers (VVD) gebruikte op de dag dat het vliegtuig naar Armenië zou vliegen zijn discretionaire bevoegdheid om van de regels af te wijken, zodat de kinderen niet werden uitgezet.

Hun moeder Armina was eerder uitgezet naar Armenië zonder haar kinderen en mocht toen niet terugkeren. Het lag wel in de lijn der verwachting dat ze in het kader van gezinshereniging ook naar Nederland mocht komen.

De IND heeft vandaag de aanvraag om gezinshereniging van moeder om bij Howick en Lili te verblijven ingewilligd.