2,5 jaar cel geëist tegen Syriëgangster Melis A.

Die celstraf zou Melis A. moeten krijgen voor wegens deelname aan de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS), medeplichtigheid aan deelname, en het voorbereiden van terreurdaden. De Rotterdamse van Turkse afkomst ging in augustus 2016 naar Turkije om vanuit daar in het strijdgebied van Syrië te komen. Ze ging haar geradicaliseerde vriend achterna, die daar al samen met zijn neef vocht voor IS.

Hulp van vader

De vrouw kon met hulp van haar vader uit een Koerdisch kamp in Noord-Syrië komen, waarna ze in juli 2018 naar Nederland terugvlogen. Ze had haar bijna 1 jaar oude zoontje bij zich dat ze in Syrië kreeg. Haar man sneuvelde vermoedelijk door een bombardement vlakbij hun huis in Raqqa, de hoofdstad van IS.