Tien jaar cel voor tbs'er die medewerker doodstak met schaar

Ritalin gesnoven

Tijdens de rechtszaak bleek al dat Michel T. van een andere gedetineerde Ritalin kocht. Hij vermaalde het tot poeder en snoof het om er high van te worden. Hij was onder invloed van Ritalin toen hij Otten doodstak. De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde eerder al dat er te weinig toezicht was op de inname van medicijnen.

Daarnaast concludeerde de inspectie dat er veel tijdelijke medewerkers aan het werk waren, die de regels niet goed kenden. Er was weinig tijd om nieuwe medewerkers, zoals Otten, goed in te werken. Het personeel had het bestuur gewaarschuwd over de werkdruk. Toch ging men door met een reorganisatie.