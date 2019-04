Passagier valt chauffeur aan, bus rijdt tegen lantaarnpaal

In Rotterdam is een bus tegen een lantaarnpaal gereden nadat een man de chauffeuse had aangevallen. Volgens de politie is het nog onduidelijk waarom de man het gemunt had op de vrouw achter het stuur.

Een reiziger vroeg reisinformatie aan de chauffeuse, laat een woordvoerder van de RET weten. "Zij antwoordde op zijn vragen en kreeg uit het niets een klap in haar gezicht en een stomp in haar maag", laat de woordvoerder weten. "Ze schrok zo dat ze daarna tegen een lantaarnpaal is gereden." Dat gebeurde aan de Stadhoudersweg in Rotterdam. Verdachte in bedwang gehouden door passagiers Passagiers konden de verdachte in bedwang houden totdat agenten de man konden inrekenen. Hij is meegenomen naar het bureau. Met de chauffeuse gaat het naar omstandigheden goed, volgens de RET-woordvoerder. "Ze heeft geen ernstig letsel opgelopen, maar het neemt niet weg dat dit enorm schrikken is. Dit is heel erg voor haar. En onacceptabel." De vrouw krijgt hulp aangeboden en de de RET zal de politie helpen met het vrijgeven van camerabeelden.