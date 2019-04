Meer honden en katten ingezet als proefdier

Het aantal honden en katten dat wordt gebruikt voor dierproeven is in een jaar tijd flink gestegen. In 2016 werden er 656 honden en 89 katten ingezet. Een jaar later waren dat 909 honden en 200 katten. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In 2017 werden in Nederland in totaal 530.568 dierproeven gedaan. Dat zijn er ruim 80.000 meer dan het jaar daarvoor. De dierproeven werden bij onder meer universiteiten, ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven uitgevoerd. Voor de dierproeven worden vooral muizen (205.993 in 2017) en ratten (91.537 in 2017) gebruikt. De grootste toename ten opzichte van 2016 ziet de NVWA bij zebravissen, muizen, cavia's en konijnen. Muizen en zebravissen worden vooral gebruikt voor kankeronderzoek. Klein aantal dieren overleeft dierproeven Uit de cijfers van de NVWA blijkt dat bijna 90 procent van alle dieren tijdens de proef overleed of na afloop werd gedood. Bij ruim 50.000 dierproeven (10,5 procent) bleven de dieren in leven. Minister Schouten van Landbouw hoopt dat er in de toekomst geen proefdieren meer nodig zullen zijn, maar dat is niet iets wat op de korte termijn haalbaar lijkt. "Toch zal ook de komende jaren onderzoek op proefdieren nodig blijven tot er voldoende alternatieven zijn ontwikkeld en toegelaten."