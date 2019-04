Poepbacterie op carpaccio van supermarktketen Hoogvliet

Gezondheidsrisico bij besmetting E. coli:

Escherichia coli of E. coli is een groep bacteriën die van nature aanwezig is in de darmen van mensen en dieren. Afhankelijk van het type E. coli leidt een besmetting tot meer of minder ernstige verschijnselen. Vaak merk je er niets van.

In andere gevallen gaat het om klachten zoals misselijkheid, braken en diarree. In heel ernstige gevallen kan een besmetting een vermindering van de nierfunctie en bloedafbraak tot gevolg hebben.

(Bron: Voedingscentrum)