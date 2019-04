Verdachte aangehouden voor in brand steken Bredase Ger van Zundert

Er is een 51-jarige man uit Breda aangehouden voor de dood van Ger van Zundert. Ger werd gisteravond vastgebonden in zijn eigen garagebox en vervolgens in brand gestoken. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

De 51-jarige verdachte heeft zichzelf gemeld op het politiebureau. De man nam ook de auto mee die gezocht werd, een grijze Volkswagen. Die auto was van Ger van Zundert. Bekende van de politie De verdachte is een bekende van de politie. Naast deze 51-jarige man is de politie nog op zoek naar twee andere mensen die mogelijk betrokken zijn geweest bij de brand gisteravond. Lees ook Buurt geschokt door dood 49-jarige Ger: 'Dit is iets voor de onderwereld, niet hier' Twee onbekende mannen zouden zich gisteravond hebben aangediend als klant bij Ger. Hij had een zaak in automaterialen in zijn garagebox. "Het slachtoffer moest een onderdeel opzoeken achter de computer", zei een omwonende vandaag tegen een verslaggever van RTL Nieuws. "Daar werd hij door het duo vastgebonden. Zij verlieten de box, waarop de dader binnenkwam. Die heeft het slachtoffer eerst afgetuigd en daarna overgoten met benzine. Hij stak het slachtoffer in brand en dronk op zijn gemak een pilsje terwijl zijn slachtoffer in brand stond." Er hingen camera's bij de box De aanslag gebeurde in Tuinzigt, een van de volkswijken van Breda. Net onder het dak van de zwaar beschadigde garagebox hangen camera's. Mogelijk hebben die een deel van de aanslag op beeld vastgelegd. Breda geschokt na aanslag op garagehouder Bekijk deze video op RTL XL De politie werkt momenteel met 25 rechercheurs aan de zaak.