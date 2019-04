Cashen met kaartjes Ajax - Juventus: Daan kreeg 800 euro voor 2 tickets

Ronaldo live in actie zien in de ArenA. De 34-jarige Daan, supporter in hart en nieren, had zich er zo op verheugd. "Ik was er tijdens de finale in 1996 ook bij. Toen was ik 11 jaar."

De goal van Jari Litmanen. De strafschoppen. De ijzingwekkende spanning. De sfeer erna. Daan kan zich de wedstrijd nog herinneren als de dag van gisteren.

Vaderschap gaat voor

Al bijna 25 jaar heeft de Amsterdammer een seizoenskaart. In het begin miste hij geen thuiswedstrijd. En bij topwedstrijden was-ie er standaard bij. "Mijn moeder werkte ook jarenlang voor Ajax."

Maar zelfs voor een grote fan als Daan worden grote wedstrijden minder belangrijk op het moment dat er een kind in het spel is. Twee weken geleden werd dochter Amelia geboren. "Dat betekent dat ik Ajax - Juventus ga kijken op de bank. Met dochterlief op schoot."

Waarom niet in het stadion? "Omdat ik een gehoorzame man ben", grapt Daan. "Ik snap mijn vrouw wel dat ze het fijn vindt dat ik thuis ben. Ik ben voor mijn werk ook al veel weg. Er zijn belangrijkere dingen dan voetbal. Het is geen ramp."