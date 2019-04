Containerramp dreunt na op de Wadden: 'We slaan al 13 jaar alarm'

Het is nu vier maanden geleden dat de MSC Zoe 342 containers verloor in de Noordzee. De ramp dreunt nog altijd na op de Waddeneilanden, het bergen van de containers is nog in volle gang.

"Iedere dag spoelen er nog spullen aan op de stranden", vertelt burgemeester Ineke van Gent. Haar eiland Schiermonnikoog werd het hardst getroffen. Op het gehele eiland liggen meer dan 5 miljoen plastic korrels. Het zuigen van plastic is momenteel stilgelegd omdat het broedseizoen is begonnen.

Nog iedere dag herinnerd

Van Gent reist vandaag af naar de Tweede Kamer waar in een speciale hoorzitting gepraat wordt over de scheepvaart. Binnenkort is er een debat in de Tweede Kamer.

De boodschap van de vijf Waddenburgemeesters aan de politiek is klip en klaar: "We roepen al 13 jaar dat er meer aandacht moet zijn voor de risico's van de scheepvaart rondom de eilanden. Het is tijd voor actie."