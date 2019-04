Reddingsoperatie neergestort vliegtuigje in volle gang: 'Ze moeten stil blijven zitten'

In Hilversum is een vliegtuigje met twee inzittenden neergestort. Volgens een woordvoerder van de brandweer hangt het vliegtuigje op tien meter hoogte in een boom. "Ze moeten heel stil blijven zitten, het hangt in een paar takken."

UPDATE: De leerling en zijn instructeur zijn inmiddels bevrijd. Lees hier ons laatste bericht. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse, zo is een traumahelikopter geland op de plek van het ongeluk. Het vliegtuigje stortte neer vlakbij Vliegveld Hilversum. De inzittenden zijn een leerling en een instructeur die vandaag meerdere 'noodprocedures' oefenden. 'Doordrenkt' met brandstof Het gaat om een éénmotorig vliegtuig dat is neergestort. Volgens de marechaussee zijn de inzittenden aanspreekbaar. De twee zouden 'doordrenkt' met brandstof zijn. © RTL Nieuws Die kerosine lekt op dit moment uit het vliegtuigje, maar de brandweer laat weten dat er geen sprake is van een brand. De brandweer gaat nu het vliegtuig proberen 'te zekeren', zodat ze de inzittenden kunnen bevrijden. © RTL Nieuws De Onderzoeksraad voor Veiligheid is ook onderweg naar Hilversum. Ze zullen een 'verkennend' onderzoek doen naar het ongeval.